«Гонка Героев» в Менделеевске: единство народов, огонь дружбы и трасса с характером

В Менделеевске 25 июля состоится масштабный спортивный праздник «Гонка Героев», который в этом году пройдёт в формате «От рассвета до заката». Организаторы решили объединить спорт и символику Года единства народов России — на площадках появятся тематические зоны, а главным ритуалом станет церемония зажжения огня, которую впервые доверят представителям разных национальностей.

Уже второй год подряд «Гонка Героев» в Менделеевске начинается с торжественной церемонии. В прошлом сезоне огонь в чаше зажигал ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев, ранее — многодетная семья. В этом году эстафету традиций продолжат представители народов России.

«Мы даём старт „Гонке Героев“ символическим зажжением огня, — рассказал глава Менделеевского района Роберт Искандаров. — В этом году новую страницу этой истории откроет многонациональная команда народов России».

Тема единства народов получит продолжение в оформлении трассы. Одну из полос препятствий украсят гербами российских городов. Для маленьких гостей в детской зоне проведут аквагрим — можно будет нанести на лицо цвета флагов регионов страны.

В этом году «Гонка Героев» пройдёт в Менделеевске в пятый раз. Организаторы подготовили насыщенную программу: кемпинг на 500 мест, рок-фестиваль, выставку мототехники и фан-зону с фотолокациями. Хедлайнером вечернего концерта станет группа «Рок-Острова».

Впервые в рамках мероприятия состоится мотопробег, финальной точкой которого станет Менделеевск. Также трасса пополнится новыми арт-объектами — трамваем, локомотивом, турбинами и вертолётом. После гонки они останутся на площадке, превратившись в новые точки притяжения для туристов и местных жителей.

«Гонка Героев» давно переросла в семейный праздник, где каждый найдёт занятие по душе. Организаторы приглашают всех желающих провести день с пользой и яркими впечатлениями.