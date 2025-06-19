Средняя зарплата татарстанцев достигла 83 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата в Татарстане за первые месяцы 2025 года выросла на 18,5%, достигнув 83 тысяч рублей. По данным заместителя министра труда РТ Клары Тазетдиновой, в январе этот показатель находился в диапазоне 70-78 тысяч рублей.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста по сравнению с предыдущим периодом, положительная динамика сохраняется. В государственном секторе уровень доходов остается ниже среднереспубликанского, хотя конкретные цифры не называются.

Татарстан демонстрирует впечатляющие показатели на рынке труда:

численность работающего населения превышает 2 миллиона человек

уровень занятости составляет 62,2%

на 45 тысяч вакансий приходится всего 2,8 тысячи безработных

Наибольший дефицит кадров наблюдается в промышленности (12,7 тысячи открытых позиций), здравоохранении и образовании (по 5 тысяч вакансий), а также строительстве. Особенно востребованы специалисты рабочих профессий - водители, сборщики, машинисты, а в бюджетной сфере - медицинские работники.

За последние шесть лет занятость в республике выросла на 70 тысяч человек при одновременном сокращении безработицы на 30 тысяч.