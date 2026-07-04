Средняя зарплата в РТ превысила 95 тысяч рублей

По итогам первых четырёх месяцев 2026 года среднемесячный доход работников республики (с учётом малых предприятий) составил 95 439,9 рубля. Номинальный рост к прошлому году – 16,3%, а реальный, с поправкой на инфляцию, – 8,8%. Такие данные приводит Татарстанстат.



Традиционно самые высокие зарплаты – в IT и связи (около 160 тысяч рублей), финансах и страховом секторе (142,8 тысячи), а также в научной сфере (142,2 тысячи). На другом полюсе – сфера недвижимости (58,7 тысячи), гостиничный бизнес и общепит (63,7 тысячи), административные услуги, а также образование, где доходы пока не дотягивают до среднереспубликанских 70 тысяч рублей.