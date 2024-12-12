Средства на «Семейную ипотеку» на 2025 год выделены с запасом



На 2025 год предусмотрены лимиты для программы "Семейная ипотека", которые выделены с запасом. Об этом сообщила Екатерина Власова, заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ, в ходе вебинара ЕРЗ.РФ, посвященного итогам ноября и прогнозам на декабрь и 2025 год от ведущих аналитиков страны.



Лимиты для "Семейной ипотеки" на 2025 год будут соответствовать уровням 2023-2024 годов, что является положительным моментом, подчеркнула Власова. Она отметила, что условия получения "Семейной ипотеки" в 2023 году были более выгодными, чем сейчас.



Также произойдут изменения в подходе к распределению лимитов. Новые правила вступят в силу с 15 декабря: лимиты больше не будут делиться между банками, что исключит ситуацию, когда одни банки исчерпали лимиты, а другие продолжают выдачу льготной ипотеки. Теперь средства будут перераспределяться только после того, как будет использовано 95% общего лимита. Это нововведение должно сделать процесс получения ипотеки более предсказуемым.



Эксперты ДОМ.РФ ожидают оживления рынка недвижимости к концу 2025 года и в 2026 году. Это связано с последним прогнозом Центрального банка о ключевой ставке на уровне 17-20% в 2026 году. Такая ставка делает рыночные ипотечные ставки высокими и одновременно удерживает средства граждан на депозитах. В то же время, в 2025 году не ожидается дальнейшего падения рынка благодаря действующим льготным ипотечным программам и гибким условиям оплаты от застройщиков, таким как рассрочка.