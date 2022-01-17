 Стали известны новые даты перенесенных матчей УНИКCа в Евролиге
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Стали известны новые даты перенесенных матчей УНИКCа в Евролиге

Выездной матч с мадридским «Реалом» пройдет 25 января.

Спорт
17 января 2022  15:34
Автор:
Артур Казанцев

Стали известны даты перенесенных матчей УНИКСа в Евролиге. Казанцы сыграют выездной матч с мадридским «Реалом» 25 января, встреча 20-го раунда турнира с францезским «Монако» будет сыграна 22 февраля, а игра 21-го рауна с итальянским «Миланом» пройдет 1 марта. 

Напомним, что все эти игры были перенесены по просьбе УНИКСа из-за коронавируса в стане казанцев. На эти встречи УНИКС не смог набрать необходимое количество игроков. 

Свой последний матч в Евролиге казанские баскетболисты провели 30 декабря у себя дома с турецким «Андолу Эфесом», а в Единой лиге ВТБ сыгрыли в эти выходные против «Нижнего Новгорода», в котором победили со счетом 85:71. 

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