Стали известны новые даты перенесенных матчей УНИКCа в Евролиге

Стали известны даты перенесенных матчей УНИКСа в Евролиге. Казанцы сыграют выездной матч с мадридским «Реалом» 25 января, встреча 20-го раунда турнира с францезским «Монако» будет сыграна 22 февраля, а игра 21-го рауна с итальянским «Миланом» пройдет 1 марта.

Напомним, что все эти игры были перенесены по просьбе УНИКСа из-за коронавируса в стане казанцев. На эти встречи УНИКС не смог набрать необходимое количество игроков.

Свой последний матч в Евролиге казанские баскетболисты провели 30 декабря у себя дома с турецким «Андолу Эфесом», а в Единой лиге ВТБ сыгрыли в эти выходные против «Нижнего Новгорода», в котором победили со счетом 85:71.