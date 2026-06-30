Станет ли газета роскошью? В СЖ РТ подсчитали, на сколько вырастет стоимость подписки

Расширенное заседание президиума Союза журналистов РТ, прошедшее 30 июня, стало экстренным сбором ведущих издателей и редакторов, объединенных общей проблемой - возможной отменой льготной почтовой доставки печатных изданий для регионов-доноров с 2027 года, в том числе в Республике Татарстан.

Социальная нагрузка и цена вопроса

Открывая заседание, председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, гендиректор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов назвал планируемое решение федеральных властей полностью убрать субсидии для регионов-доноров, оставляя их только для дотационных субъектов, нелогичным и несправедливым. В своем письме главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву он уже ранее отмечал: «В период глобального информационного противостояния с недоброжелателями нашей страны мы не можем терять традиционные каналы коммуникации с нашей аудиторией».

Это решение вызывает серьезную тревогу, поскольку наносит прямой удар по людям, которые формируют успех Татарстана, и подрывает устойчивость традиционных средств массовой информации в момент, когда они особенно востребованы.

Медиадиректор АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова представила конкретные расчеты, наглядно демонстрирующие масштаб грядущего удара. Отмена скидки на услуги «Почты России» в совокупности с прогнозируемым ростом почтовых тарифов и увеличением типографских расходов приведет к колоссальному подорожанию. Так, подписная стоимость «Казанских ведомостей» вырастет на 66%, журнала «Мәйдан» - на 61%, журналов «Казань» и «Казан утлары» - на 48 - 49%, а районные издания подорожают на 40 - 44%.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что значительную долю подписчиков составляют пенсионеры и социально незащищенные слои населения. Для них доступ к газете - это не просто привычка, а социальная гарантия, обеспечивающая связь с обществом и доступ к проверенной информации. Это отметила президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова: «В Татарстане, несмотря на стремительный рост уровня цифровизации, значительная часть населения предпочитает читать на бумаге, надо бережно сохранять эту традицию. Высокие подписные цены на республиканские и районные издания не всем будут по карману».

Инвестиции в человеческий капитал и культурный код

В ходе дискуссии редакторы районных изданий неоднократно подчеркивали, что поддержка печатной прессы - это не благотворительность, а стратегическая инвестиция в человеческий капитал. Газета не только информирует, но и воспитывает, сохраняет литературный язык и культурные традиции.

Этот тезис перекликается с аргументом о том, что регионы-доноры, чьи жители обеспечивают экономическую мощь страны, не должны лишаться социальных благ. Вместо поощрения они получают удар по доступности важнейшего общественного института.

Особое внимание участники встречи уделили культурному аспекту. Было подчеркнуто, что вся мировая литература так или иначе вышла из газет.

Сохранение надежды

Несмотря на всю серьезность ситуации, участники встречи сохраняют надежду на лучшее. Уже направлены письма главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву и председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.

В ходе дискуссии прозвучало предложение перейти от эмоциональных призывов к доказательной базе, продемонстрировать властям, скольких изданий может лишиться страна из-за снижения подписных тиражей и рентабельности, сколько государство потеряет налогов.

Печатная газета - это не архаизм, а гарант достоверной информации, хранитель культурного кода и основа для воспитания поколений.

«Газеты, журналы объединяют людей, - подчеркнула Венера Якупова. - Зачем мы отказываемся из-за цифровизации от таких форм? Уничтожение института подписки - это урон будущему нашей нации. Это удар не только по культуре, но и по развитию человеческой личности».

Вопрос о сохранении льготной доставки остается открытым. Но ясно одно: журналисты Татарстана намерены бороться за каждого своего читателя, видя в этом не просто защиту бизнеса, а сохранение человеческого капитала и социальных гарантий для граждан.