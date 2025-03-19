Стартовал съезд Духовного управления мусульман РТ: на повестке — избрание муфтия

Сегодня в Казани начал работу IX съезд Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Мероприятие собрало более 1520 имамов со всей республики, а также главу Татарстана Рустама Минниханова и действующего муфтия Камиля хазрата Самигуллина.

Центральными темами съезда станут выборы нового муфтия и главного казыя Татарстана. Кроме того, участники подведут итоги деятельности ДУМ РТ за последние четыре года, обсудят достижения и планы на будущее.

Важной частью программы стала выставка достижений ДУМ РТ, организованная в холле выставочного центра. Экспозиция построена вокруг философской концепции, основанной на известном хадисе: «Цените пять вещей, пока их не заменят другие пять: молодость – пока не наступила старость, здоровье – пока не пришла болезнь, богатство – пока не пришла нужда, свободное время – пока не пришла занятость, жизнь – пока не наступила смерть» (имам ан-Насаи, “Сунан аль-Кубра”, 11832).

Особое внимание на выставке уделено знаковому проекту ДУМ РТ — рукописному Корану. Инициатива по его созданию была запущена в 2022 году в рамках празднования 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Сегодня работа над рукописью завершена, и уникальный экземпляр готовится к печати.

Съезд также станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития мусульманской общины Татарстана, укрепления межконфессионального диалога и повышения роли духовного просвещения в современном обществе.