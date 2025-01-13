Старый Новый год отметят у Центра семьи «Казан»

Сегодня у Центра семьи «Казан» состоится праздничное мероприятие, посвященное старому Новому году. Для гостей и жителей города подготовлена насыщенная концертная программа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



На сцене выступят артисты Казанской городской филармонии. Музыкальный вечер пройдет с 17:00 до 19:00, как сообщили в управлении культуры. Вход на концерт свободный, он пройдет у елочного городка.



Кроме того, праздничные мероприятия запланированы и для жителей поселка Дербышки. Всех желающих приглашают собраться у елочного городка в сквере на улице Мира, чтобы вместе отметить старый Новый год. Начало события — в 18:00.



Также стоит отметить, что сегодня — последний день работы ярмарок в Казанском Кремле. Горожане могут посетить двор Присутственных мест до 22:00, а Пушечный двор — до 19:00.



Напоминаем, что за новогодние каникулы мероприятия в парках и скверах Казани посетили около 600 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. С 15 января начнется постепенный демонтаж елок, однако иллюминация останется на некоторое время.