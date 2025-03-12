В РТ за первые месяцы 2025 года зафиксировано 99 случаев о острых алкогольных отравлений

В Татарстане за первые два месяца 2025 года зафиксировано 99 случаев острых отравлений, вызванных употреблением алкоголя и спиртосодержащих жидкостей. Эти данные остаются на уровне аналогичного периода прошлого года, как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Большинство пострадавших – взрослые жители республики в возрасте от 18 лет и старше, на их долю приходится 88% всех случаев. Подростки составляют 8% от общего числа отравившихся, а дети – 4%.

Среди несовершеннолетних наибольшее количество отравлений зарегистрировано в Нижнекамском районе – пять случаев. В Казани выявлено три случая, в Набережных Челнах – два, а в Бугульминском и Лениногорском районах – по одному случаю. При этом большинство пострадавших – представители мужского пола, пишет «Татар-информ».