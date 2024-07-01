Столица Татарстана активно обновляет свою медицинскую инфраструктуру

В городской клинической больнице №16 на улице Гагарина уже завершены работы в терапевтическом, гинекологическом, пульмонологическом и ЛОР отделениях. В настоящее время ведутся работы в хирургическом и реанимационном отделениях. Общий объем работ составляет около 8,2 тысяч квадратных метров, завершение запланировано на 2024 год. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов на деловом понедельнике в мэрии.

Также он представил промежуточные итоги работ в Госпитале для ветеранов войн на улице Исаева, где начался ремонт в 2020 году. В корпусе №2 (более 8,6 тысяч квадратных метров) работы уже завершены, отремонтированы и оснащены новым оборудованием отделения хирургии, реанимации, анестезиологии, сосудистого центра, реабилитации и терапии. В планах на 2024-2025 годы – реконструкция первого лечебного корпуса площадью 3,5 тысяч квадратных метров.

Клиническая больница №2 на улице Музыкальная ждет окончания капремонта с 2022 года. Завершены работы в терапевтическом, кардиологическом и реабилитационном отделениях. Полностью закончить капитальный ремонт здания (более 6 тысяч квадратных метров) планируется в 2025 году.

Кроме этого, продолжается капитальный ремонт центральной городской клинической больницы №18 на улице Мавлютова. В общей сложности здесь необходимо привести в порядок 11,9 тысяч квадратных метров помещений. На данный момент в здании уже отремонтированы неврологическое, гинекологическое, хирургическое и ЛОР отделения. Завершение капремонта запланировано на 2025 год.

В ближайшие годы в Казани будут завершены капремонты четырех крупных больниц, что позволит повысить уровень медицинского обслуживания и создать более комфортные условия для пациентов. За последние семь лет в Казани отремонтировали и оснастили новым оборудованием более сотни медицинских учреждений.

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