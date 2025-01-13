Штраф за безбилетный проезд в Татарстане вырос до 2500 рублей

В Татарстане вступили в силу новые правила, касающиеся оплаты проезда в общественном транспорте. Согласно новому законопроекту, утверждённому депутатами Госсовета республики, штраф за безбилетный проезд теперь составляет 2500 рублей. Ранее эта сумма была значительно ниже — всего 300 рублей.

Кроме того, пассажирам, которые не оплачивают перевозку багажа или ручной клади, грозит штраф в размере 1000 рублей. Эти изменения направлены на повышение дисциплины среди пассажиров и сокращение случаев уклонения от оплаты.

Представители МУП «Метроэлектротранс» напомнили, что оплата проезда должна производиться в течение первой остановки после посадки. Контрольно-ревизионный отдел будет строго следить за соблюдением правил, чтобы обеспечить справедливость для всех пассажиров.

Новые меры уже вызвали широкий резонанс среди жителей региона, многие из которых обсуждают целесообразность таких строгих санкций.