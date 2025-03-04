Штрафы безбилетникам теперь приходят через Госуслуги

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Город
4 марта 2025  12:49

Казанские пассажиры, привыкшие ездить без билетов, столкнулись с серьезными изменениями. Теперь штрафы за безбилетный проезд поступают напрямую в личный кабинет на портале Госуслуг. Первые решения о взыскании штрафов в размере 2500 рублей уже вынесены Административной комиссией исполкома Казани. Наказания коснулись тех, кто был пойман во время рейдов в автобусах МУП «ПАТП №2».  

Уведомления о штрафах приходят в электронном виде, что значительно ускоряет процесс и делает его более прозрачным. На оплату штрафа нарушителям дается 60 дней. Если требование проигнорировать, сумма штрафа увеличится в два раза, а взысканием займутся судебные приставы.  

Как сообщили в пресс-службе МУП «ПАТП №2», рейды по выявлению безбилетников в казанских автобусах будут продолжены. Это означает, что пассажирам, избегающим оплаты проезда, придется считаться с новыми мерами контроля и ответственности.

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Штрафы безбилетникам теперь приходят через Госуслуги
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