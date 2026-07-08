Строительная фирма в РТ избежала уголовного преследования за долг в 43 млн рублей

Руководитель строительной компании в Татарстане полностью погасил многомиллионную недоимку по налогам после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском Следкоме.

По версии следствия, в 2020–2022 годах директор фирмы вносил в налоговые декларации фиктивные данные о сотрудничестве с пятью десятками контрагентов, что позволило уклониться от уплаты НДС на сумму свыше 43,1 миллиона рублей. Нарушение было выявлено в ходе совместной проверки СК, МВД и налоговой службы. После того как в ходе расследования руководитель полностью рассчитался с бюджетом, уголовное дело прекратили на законных основаниях.