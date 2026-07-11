Строительство двух центров «ФИЗРА» в Татарстане почти завершено

Готовность физкультурно-оздоровительных комплексов «Центр спорта ФИЗРА» в Казани и Зеленодольске превысила 95%. Объекты возводятся на частные инвестиции в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

Как отметил замминистра спорта РТ Алмаз Хусаинов, новые комплексы сделают спорт доступнее для жителей не только крупных городов, но и районных центров. Каждый объект оценивается в 350 млн рублей. Здесь можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом и единоборствами.

Это не первый подобный проект в республике: в 2023–2024 годах аналогичные центры уже открылись в Альметьевске и Набережных Челнах. Татарстан стал одним из пионеров по использованию государственно-частного партнёрства в спортивной инфраструктуре, что позволяет строить современные объекты без перегрузки бюджетов.