Строительство двух центров «ФИЗРА» в Татарстане почти завершено

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Республика
11 июля 2026  10:40

Готовность физкультурно-оздоровительных комплексов «Центр спорта ФИЗРА» в Казани и Зеленодольске превысила 95%. Объекты возводятся на частные инвестиции в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года.

Как отметил замминистра спорта РТ Алмаз Хусаинов, новые комплексы сделают спорт доступнее для жителей не только крупных городов, но и районных центров. Каждый объект оценивается в 350 млн рублей. Здесь можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом и единоборствами.

Это не первый подобный проект в республике: в 2023–2024 годах аналогичные центры уже открылись в Альметьевске и Набережных Челнах. Татарстан стал одним из пионеров по использованию государственно-частного партнёрства в спортивной инфраструктуре, что позволяет строить современные объекты без перегрузки бюджетов.

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