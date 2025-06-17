Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о замораживании проекта строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани. Решение принято в связи с неблагоприятными экономическими условиями, включая высокие процентные ставки по кредитам.

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Чемезов пояснил, что реализация проекта, как и аналогичных объектов в Московской области, откладывается до появления более доступных финансовых условий или государственной поддержки.

Строительство казанского МСЗ мощностью 550 тысяч тонн отходов в год началось в 2019 году. Проект финансировался за счет частных инвестиций и заемных средств. Однако пандемия и санкционные ограничения существенно замедлили его реализацию.

Это уже второй перенос сроков ввода объекта в эксплуатацию — первоначально запуск планировался на конец 2022 года, затем был перенесен на 2025 год, а сейчас отложен как минимум до конца 2026 года.

Чемезов отметил, что «Ростех» продолжает переговоры с банками о льготном кредитовании и готов частично финансировать проект за счет собственных средств. В настоящее время из пяти запланированных заводов в Подмосковье и Татарстане один уже работает, перерабатывая более 2000 тонн отходов ежедневно, а второй близок к завершению.