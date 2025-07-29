Студент из Челнов лишился 10 млн рублей в результате многоходовой аферы

19-летний житель Набережных Челнов стал жертвой изощренного мошенничества, потеряв за пять дней более 10 млн рублей. Как установила прокуратура Татарстана, преступление началось с телефонного звонка от лица, представившегося сотрудником НИУ ВШЭ.

Злоумышленники последовательно меняли легенды, выдавая себя за работников «Госуслуг», Центробанка и ФСБ. Под предлогом «оперативной разработки преступников» они убедили студента сфотографировать содержимое родительского сейфа и передать наличные неизвестной в городском парке.

После перевода дополнительных 210 тысяч рублей на счета мошенников юноша осознал обман, когда по их указанию приехал в казанское управление ФСБ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.