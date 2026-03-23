Студентка из РТ стала победительницей всероссийского конкурса «История России моими глазами»

В Национальном центре «Россия» подвели итоги патриотического молодежного конкурса. В число победителей вошла 18-летняя жительница Татарстана Регина Сафаргалиева.

В этом году организаторы получили более четырех тысяч заявок из 84 регионов страны и шести зарубежных государств. Всего в проекте приняли участие свыше 12 тысяч человек, включая наставников и экспертов. Лауреатами стали 45 участников из 27 регионов России.

Регина Сафаргалиева одержала победу в номинации «История России в рисунке» среди участников старше 18 лет. В своей работе она изобразила древнерусский посад — торгово-ремесленную часть города, передав детали городской среды и быта той эпохи.