Студотряды из РТ впервые примут участие в строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург

news_top_970_100
Республика
11 июля 2026  17:41

Татарстанские студенческие отряды впервые задействуют в строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Всего на стройке будут работать более тысячи бойцов РСО из разных регионов. Республику представит отряд «Казань» из КГАСУ в составе 18 человек – студенты будут выполнять арматурные работы на монолитных конструкциях.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, это новый этап для движения. За последние пять лет татарстанцы уже набирались опыта на трассе М12 и БАМе, а теперь смогут проявить себя на первом в стране проекте ВСМ. Участие в таком объекте, по его словам, позволит повысить квалификацию и подтвердит востребованность молодёжи на ключевых стройках.

Работы на объекте начались ещё в апреле – после бесплатного обучения студенты приступили к подготовке инфраструктуры и общестроительным задачам. Магистраль протяжённостью 679 км соединит две столицы, запуск движения намечен на 2028 год. Координацией отрядов занимается Минмолодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

news_right_column_240_400
Новости
В Казанке у Нижнезареченской дамбы обнаружено тело утонувшего мужчины
Отделение СФР по РТ оформило в этом году более 7 тысяч сертификатов на маткапитал проактивно
Минэкологии РТ: превышений вредных веществ в воздухе Казани нет
Студотряды из РТ впервые примут участие в строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург
«Чайка» на казанской сцене, или «Пять пудов любви»
«Чайка» на казанской сцене, или «Пять пудов любви»
В Черемшанском районе перевернулся рейсовый автобус Самара – Набережные Челны
В Нижнекамске задержали мужчину за публикацию видео атаки дронов
Строительство двух центров «ФИЗРА» в Татарстане почти завершено