Студотряды из РТ впервые примут участие в строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Татарстанские студенческие отряды впервые задействуют в строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Всего на стройке будут работать более тысячи бойцов РСО из разных регионов. Республику представит отряд «Казань» из КГАСУ в составе 18 человек – студенты будут выполнять арматурные работы на монолитных конструкциях.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, это новый этап для движения. За последние пять лет татарстанцы уже набирались опыта на трассе М12 и БАМе, а теперь смогут проявить себя на первом в стране проекте ВСМ. Участие в таком объекте, по его словам, позволит повысить квалификацию и подтвердит востребованность молодёжи на ключевых стройках.

Работы на объекте начались ещё в апреле – после бесплатного обучения студенты приступили к подготовке инфраструктуры и общестроительным задачам. Магистраль протяжённостью 679 км соединит две столицы, запуск движения намечен на 2028 год. Координацией отрядов занимается Минмолодёжи РТ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».