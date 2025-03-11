Суд отказал в иске покупателю, оспаривавшему условия акции «1+1» в магазине одежды

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Город
11 марта 2025  12:42

На судебном участке №5 по Советскому району Казани мировой судья рассмотрел гражданское дело, связанное с защитой прав потребителей. Иск был подан покупателем, который участвовал в акции «1+1», проходившей в одном из магазинов одежды. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Татарстан.  

Согласно материалам дела, истец приобрел 62 единицы товара в рамках акции «1+1», согласно которой половина товаров оплачивалась по полной стоимости, а вторая половина – за символический один рубль. Однако покупатель заявил, что предметы одежды, купленные за полную стоимость, ему не подошли, в то время как товары, приобретенные за один рубль, оказались удовлетворительными. Истец потребовал вернуть деньги за неподошедшие вещи, но магазин отказался выполнить это требование.  

Мировой судья отказал в удовлетворении иска, посчитав действия покупателя злоупотреблением правом. Суд не нашел доказательств недобросовестности магазина в проведении акции «1+1». Напротив, было установлено, что истец намеренно использовал условия акции в обход ее основной цели – предоставления выгоды покупателям при приобретении двух товаров.  

Апелляционная инстанция поддержала решение мирового судьи, оставив его без изменений. В Министерстве юстиции РТ отметили, что подобные случаи подчеркивают важность добросовестного использования потребителями своих прав и соблюдения условий проводимых акций.  

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