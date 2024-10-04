Суд в Татарстане: Пьяный водитель лишился Cadillac и получил штраф в 150 тысяч рублей

В Камско-Устьинском районе произошел судебный процесс, по итогам которого был конфискован автомобиль Cadillac у 67-летнего жителя Казани, признанного виновным в повторной нетрезвой езде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 13 июня 2024 года, когда злоумышленник, уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, вновь был остановлен полицейскими в деревне Лабышка. Несмотря на предыдущие наказания, мужчина продолжил игнорировать правила дорожного движения, что угрожало безопасности как его самого, так и других участников дорожного движения.

Суд, основываясь на позиции прокуратуры, назначил водителю штраф в размере 150 тысяч рублей и лишил его права управлять транспортными средствами на два года. При этом автомобиль был конфискован в доход государства.