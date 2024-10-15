Супруга спасенного после 67 дней в Охотском море россиянина поделилась подробностями ЧП

Жена мужчины, который был спасен через 67 дней после дрейфа в Охотском море, поделилась подробностями произошедшего инцидента с РИА Новости. Михаил Пичугин, выживший в этой ужасной ситуации, имел в запасе продукты питания на период около двух недель, как для себя, так и для своего погибшего брата и племянника.

Супруга Михаила также выразила мнение, что его физические характеристики могли сыграть ключевую роль в его выживании. На момент начала похода его вес составил примерно 100 килограммов.

Лодка, на которой находился Михаил, была случайно обнаружена в понедельник рыбаками с судна под названием «Ангел». Алексей Арыков, директор судовладельческой компании «Север», рассказал, что рыбаки, находясь на промысле, заметили катамаран и передали информацию в поисково-спасательную службу.

«Спасенный оказался в тяжелом состоянии, он заметно истощен, но в сознании», - сообщил Арыков, подчеркнув, что мужчина подавал знаки спасателям, но из-за физического состояния не смог толком разговаривать и объяснить, как ему удалось выжить.

Николай Суханов, глава Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков, отметил, что запасы еды, а также пойманная сырая рыба помогли Михаилу остаться в живых. Он также добавил, что в таких критических ситуациях крайне важно сохранять позитивный настрой.

Сообщаем для справки, связь с катамараном, на котором находились жители Улан-Удэ — Михаил Пичугин, его брат Сергей и племянник Илья, была утеряна 9 августа. Туристы направлялись к Шантарским островам в Охотском море и попали в шторм на обратном пути. Для поисков пропавших привлекли вертолет. Через 67 дней катамаран был найден, но выжить удалось лишь одному из них.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.