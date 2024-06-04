Свадебные церемонии разных народов покажут в Казани

В Казани пройдет уникальный проект, посвященный свадебным обрядам народов, проживающих в Татарстане. 3 июля в парке имени Горького состоится «Древо жизни», где гости смогут погрузиться в красочную атмосферу многовековых традиций.

На одной сцене будут представлены свадебные церемонии разных народов, каждый из которых покажет свои уникальные обычаи и традиции, рассказала журналистам заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова. Для этого подготовят специалистов, которые проведут специальные мастер-классы, а также организуют образовательный семинар.



«Древо жизни» станет прекрасной возможностью познакомиться с богатой культурной мозаикой Татарстана и увидеть, как разные народы отмечают одно из самых важных событий в жизни – свадьбу.