Свияжск всего на день запустит для туристов Рождественскую программу с колядками

В Свияжске на Рождество разработали программу с колядками. Она будет проходить лишь один день, 7 января – в 14 и в 16 часов. В программе туристы станут не просто зрителями, а именно участниками импровизированного уличного представления, а также узнают о традициях, который связаны с этим большим православным праздником.

Во время программы гости острова-града вместе с участниками фольклорного ансамбля «Верес» разучат танцы, народные игры и песни, которые в России исполняли в святочные дни в канун Рождества, и даже, вооружившись бубнами и трещотками, отправятся колядовать по домам Свияжска.

Завершится программа чаепитием с угощениями. Как заверили в музее-заповедники острова-града, для жильцов домов колядки не станут сюрпризом, они предупреждены и с удовольствием поучаствуют в обряде, угостив колядующих.

В остальные же дни новогодних каникул – до 9 января гости острова могут поучаствовать в программе «Как богатырь Добрыня в Свияжске Новый год спасал», которая проходит в комплексе исторической реконструкции «Ленивый торжок». Это игра-квест, которая также потребует участия зрителей в сказочной истории о спасении Нового года могучими народными героями от грозных разбойников – волжских ушкуйников.

Фото: © Василина Олейник

Во время прохождения его гости смогут пострелять в тире из лука и арбалета, поучаствуют в традиционных русских зимних забавах и узнают интересные факты об истории острова-града. Завершится квест также угощением горячим чаем и пряниками. Программа с богатырем Добрыней проходит трижды в день – в 12, 14 и 16 часов. Организаторы программы отмечают, что она смотрится особенно эффектно в темное время суток, так как в конце персонажи представления зажигают большие цифры 2022.

​Стоимость билетов на программы составит 700 рублей, льготных – 600 руб.

Фото: © Василина Олейник

В Госкомитете РТ по туризму напомнили, что на на остров из Казани можно добраться с помощью интермодальных перевозок – сев на электричку из Казани в Свияжск, а после пересев на автобус, который доставит до острова. «Специально под прибытие электрички вас будет ждать автобус, который перевезет на остров Свияжск. Расписание электрички и автобуса синхронизировано», — уточнил руководитель Госкомитета Срегей Иванов.

Маршруты выполняются ежедневно дважды в день туда и обратно. Действуют и автобусные туры в Свияжск.