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Священник из Казани получил тяжелое ранение в зоне СВО, подорвавшись на мине

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Россия/Мир
26 февраля 2025  10:32

Казанский священник, иерей Ростислав Икрамов, получил серьезные ранения в зоне проведения СВО, подорвавшись на мине во время выполнения боевого задания с военнослужащими. Об этом сообщил протоиерей Андрей Зиньков ИА «Татар-информ».

Отец Ростислав, клирик храма Рождества Христова, заключил контракт с Министерством обороны РФ осенью прошлого года и с тех пор оказывает духовную поддержку бойцам на передовой.

Инцидент произошел 22 февраля. После подрыва на мине священник и пытавшиеся его эвакуировать военные подверглись атаке вражеских дронов и артиллерийскому обстрелу. Эвакуация заняла четыре часа, в результате чего отец Ростислав получил множественные осколочные ранения, контузию и сильное переохлаждение. Ему оторвало пятку, и врачи борются за сохранение ноги.

Протоиерей Андрей Зиньков отметил, что избежать слежки БПЛА во время эвакуации помогла работа РЭБ.

Вместе с отцом Ростиславом контракт с Минобороны подписал иерей Ярослав Филлиппов, настоятель Никольского храма села Никольского. Священники выполняют роль военных капелланов, проводя религиозные обряды для военнослужащих.

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