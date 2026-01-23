Свыше 100 тысяч заболеваний выявлены по итогам диспансеризации в РТ в 2025 году

Республика
23 января 2026  11:22

В прошлом году профилактические осмотры и диспансеризация в республике позволили обнаружить более 100 тысяч различных заболеваний. По данным Минздрава Татарстана, каждый десятый обследованный житель получил заключение о высоком риске развития тех или иных патологий.

Профилактическая программа реализуется бесплатно в рамках национальных проектов и в 2025 году была обновлена. Ключевые нововведения включают:

  • Регулярный анализ крови на липидный профиль для оценки риска атеросклероза.
  • Тестирование женщин 21-49 лет на вирус папилломы человека для профилактики рака шейки матки.
  • Возможность дистанционного диспансерного наблюдения за пациентами с гипертонией и диабетом с применением телемедицинских технологий.

Программа обследования дифференцирована по возрасту. Граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно. Объём исследований (анализы, ЭКГ, маммография, онкоскрининг) зависит от пола и возрастной группы. По итогам первого этапа терапевт может направить пациента на второй — к узким специалистам для углублённой диагностики.

В 2026 году право на бесплатную диспансеризацию имеют жители республики, родившиеся в годы, кратные трём (например, 1987, 1990, 1993 и т.д.), а также все граждане в возрасте 40 лет и старше.

