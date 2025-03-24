Свыше 28 тысяч медиков Татарстана получают спецвыплаты

В Татарстане более 28 000 медицинских работников ежемесячно получают специальные социальные выплаты от Социального фонда России (СФР). С начала 2024 года общий объем выплат превысил 8,6 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Поддержка предусмотрена для:

Врачей и медсестер первичного звена (поликлиники, ФАПы);

Сотрудников центральных районных, участковых и сельских больниц;

Работников скорой помощи (включая фельдшеров и водителей).

Размер выплат варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц в зависимости от должности и нагрузки.

Эдуард Вафин, управляющий Отделением СФР по РТ, подчеркивает:

"Государство стремится поддерживать медиков, особенно в условиях повышенной нагрузки. Эти выплаты – дополнительная мера социальной защиты для тех, кто ежедневно спасает жизни."

Отдельно отмечается, что данные выплаты не облагаются налогами.

Программа спецвыплат действует в рамках федеральной политики поддержки здравоохранения. Аналогичные меры применяются и в других регионах, но условия могут отличаться. В Татарстане акцент сделан на первичное звено и скорую помощь, что связано с их ключевой ролью в системе.