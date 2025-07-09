Сын тренера Кудашова перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды

Московское «Динамо» отдало в аренду в «Нефтехимик» 20-летнего защитника Артёма Кудашова. Игрок обороны приходится сыном главному тренеру бело-голубых Алексею Кудашову. В июне москвичи сообщили о заключении нового трёхлетнего контракта с игроком, который подразумевает возможность выступления за фарм-клубы.

Артём Кудашов в сезоне 2024/25 провёл 49 матчей за «Динамо» и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+1». В прошлые годы за «Нефтехимик» выступали на правах аренды другие игроки системы «Динамо»: Марио Паталаха и Никита Буруянов.

