Татарстан активно развивает сельскохозяйственные земли: более 4,6 млн гектаров в обработке

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Республика
4 марта 2025  14:55

На брифинге министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров сообщил, что в республике более 4,6 миллиона гектаров отведены под земли сельскохозяйственного назначения. При этом значительная часть территорий остается неиспользованной.  

По данным Кадырова, основные массивы неосвоенных земель сосредоточены в Мамадышском, Альметьевском, Пестречинском, Зеленодольском и Лаишевском районах. Их общая площадь составляет около 52 тысяч гектаров.  

Министр подчеркнул, что одной из ключевых задач на сегодняшний день является вовлечение этих земель в сельскохозяйственный оборот. Основным инструментом для достижения этой цели станет усиление земельного надзора. 

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