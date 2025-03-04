Татарстан активно развивает сельскохозяйственные земли: более 4,6 млн гектаров в обработке

На брифинге министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров сообщил, что в республике более 4,6 миллиона гектаров отведены под земли сельскохозяйственного назначения. При этом значительная часть территорий остается неиспользованной.

По данным Кадырова, основные массивы неосвоенных земель сосредоточены в Мамадышском, Альметьевском, Пестречинском, Зеленодольском и Лаишевском районах. Их общая площадь составляет около 52 тысяч гектаров.

Министр подчеркнул, что одной из ключевых задач на сегодняшний день является вовлечение этих земель в сельскохозяйственный оборот. Основным инструментом для достижения этой цели станет усиление земельного надзора.