Татарстан достиг 100% охвата лечения детей с гепатитом С

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Республика
12 марта 2025  14:18

В 2024 году в Татарстане все дети, больные гепатитом С, прошли лечение от этого заболевания. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Татарстан Халит Хаертынов.

«В 2024 году российский фонд «Круг Добра» принял решение обеспечить лечение всех детей в России, страдающих гепатитом С. За период 2023–2024 годов все инфицированные дети в Татарстане получили необходимую терапию. Достигнут стопроцентный результат», – подчеркнул Хаертынов.

Он также отметил, что в республике лечением гепатитов охвачены как взрослые, так и дети, что демонстрирует комплексный подход к борьбе с этим заболеванием.

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