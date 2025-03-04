Татарстан готовится к масштабной акции «Сад памяти» в честь 80-летия Победы

В Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан началась активная подготовка к проведению международной акции «Сад памяти», запланированной на апрель-май 2025 года. Ключевым событием станет единовременная посадка деревьев 19 апреля.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сообщил агентству «Татар-информ», что в настоящее время ведется работа по подбору подходящих участков и подготовке посадочного материала. Планируется организация площадок как на территории лесного фонда, так и в населенных пунктах республики.

В 2025 году акция приобретает особое значение, так как приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о героях планируется высадить более миллиона саженцев.

«Акция «Сад памяти» – это замечательная возможность отдать дань уважения подвигу героев войны. Мы приглашаем всех жителей республики принять активное участие в этой важной акции», – подчеркнул Равиль Кузюров.

Международная акция «Сад памяти» реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда памяти полководцев Победы, движения «Волонтеры Победы» и Автономной некоммерческой организации «Сад Памяти».

В прошлом году в Татарстане в рамках акции было высажено 1,5 миллиона саженцев в память о жителях и уроженцах Татарской АССР, не вернувшихся с фронта. В акции приняли участие более 30 тысяч человек.

Стоит отметить, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, охватывающие практически все сферы жизни. В Татарстане в текущем году будут реализованы 12 из них, включая проекты, направленные на поддержку семьи, молодежи, увеличение продолжительности жизни, развитие инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, подготовку кадров, повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение продовольственной безопасности, развитие туризма, международное сотрудничество, цифровую трансформацию и развитие беспилотных авиационных систем. На реализацию этих проектов будет выделено 59 миллиардов рублей.