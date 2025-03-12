Татарстан готовится к новому отопительному сезону сразу после завершения текущего

В Татарстане после окончания текущего отопительного сезона сразу начнется подготовка к следующему. Об этом заявил начальник Государственной жилищной инспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор республики Александр Тыгин в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР).

«Отопительный сезон еще не завершен. Тепловики обычно работают до мая. Но как только он закончится, в тот же день начнется подготовка к следующему», — подчеркнул Тыгин.

В рамках подготовки к новому сезону планируется провести комплекс работ, включая промывку, опрессовку, замену и ремонт отдельных участков теплосетей, а также ревизию арматуры. Все эти работы будут задокументированы в рамках паспортизации.

Особое внимание в этом году уделяется вовлеченности органов местного самоуправления. «Мы сделаем все, чтобы паспорта готовности были подписаны представителями местных властей для всех 18 тысяч домов республики. Хотя это не регламентировано на федеральном уровне, позиция нашего кабинета министров такова: органы местного самоуправления должны быть вовлечены в каждый дом. Часто весной мы видим, что паспорт не соответствует реальной готовности дома – кроме управляющей компании, в подвалах никто и не был. Требования инспекции в этой части будут ужесточаться», — отметил Тыгин.