Татарстан и Беларусь укрепляют сотрудничество на молодежном форуме

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Республика
27 июня 2025  18:06

В Нижнем Новгороде завершился XII Форум регионов России и Беларуси, посвященный молодежной политике и сохранению исторической памяти. Делегацию Татарстана возглавил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, отметивший эффективность межрегионального сотрудничества между двумя странами.

Ключевым событием стало пленарное заседание с участием глав верхних палат парламентов России и Беларуси - Валентины Матвиенко и Натальи Кочановой. В видеорежиме к участникам обратились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Экономические и культурные связи:

  • Товарооборот Татарстана с Беларусью в 2023 году составил 742,4 млн долларов
  • В Казани работает 40% белорусских автобусов и треть трамвайного парка
  • В текущем году в столице РТ откроется Генеральное консульство Беларуси

Мухаметшин подчеркнул особую важность сотрудничества в год 80-летия Победы, отметив общую историческую память народов. Культурные связи между регионами поддерживаются через совместные проекты, включая фестивали и мемориальные мероприятия.

Следующий форум запланирован в Беларуси. По словам организаторов, мероприятие подтвердило статус Союзного государства как успешного интеграционного проекта.

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