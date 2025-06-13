Татарстан инвестирует 10,8 млрд рублей в строительство новых молочных комплексов

Республика Татарстан продолжает активно развивать молочное животноводство. В 2025 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию четыре современных молочных комплекса общей мощностью 12,6 тысячи скотомест. Новые производства появятся в Кайбицком, Мензелинском, Кукморском и Арском районах, сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомства, реализация этих проектов стала возможной благодаря стабильно высоким ценам на молоко в 2024-2025 годах. Общий объем инвестиций в строительство превысит 10,8 миллиарда рублей. В министерстве подчеркивают, что ввод новых комплексов позволит ежегодно увеличивать производство молока в республике на 3%.

В настоящее время в Татарстане на различных этапах реализации находятся 25 инвестиционных проектов в молочном животноводстве, которые в перспективе обеспечат содержание 16 тысяч голов дойного стада. За последние шесть лет в регионе уже введено 98 молочных ферм и комплексов общей мощностью 65 тысяч скотомест, включая 16 объектов на 13,6 тысячи голов, построенных в текущем году.

Для дальнейшего стимулирования отрасли в 2025 году из республиканского бюджета будут выделены субсидии на строительство молочных комплексов вместимостью до 999 голов (ранее лимит составлял 390 голов). На эти цели предусмотрено 130 миллионов рублей. Кроме того, продолжает действовать федеральная программа, предусматривающая 30-процентную компенсацию затрат на строительство крупных комплексов от 1 тысячи голов.