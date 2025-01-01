Татарстан инвестирует 44,2 млрд рублей в национальные проекты с 2025 года

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Республика
1 января 2025  15:30

С 2025 года в Татарстане стартует реализация 11 новых национальных проектов, охватывающих ключевые сферы жизни общества. Среди них – «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».  

На финансирование этих инициатив в текущем году планируется выделить 44,2 млрд рублей. Из них 24,6 млрд рублей поступят из федерального бюджета, а 19,6 млрд рублей – из республиканского, сообщили в Министерстве финансов Татарстана.  

Ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за шесть лет в республике было построено и реконструировано 352 объекта, а также расселено 648 аварийных помещений. На эти цели было направлено 32,8 млрд рублей. Новые проекты призваны продолжить развитие региона и улучшить качество жизни его жителей.

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