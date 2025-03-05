Татарстан инвестирует в экологическое образование: 7,5 млн рублей на развитие школьных лесничеств

Из бюджета Республики Татарстан выделено 7 574,4 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы 45 школьных лесничеств и организацию профориентационных мероприятий для учащихся. Об этом сообщило Министерство финансов РТ.

Средства направлены на формирование у школьников экологической культуры и углублённое изучение основ охраны лесных ресурсов. Программа охватывает различные районы республики и призвана не только модернизировать инфраструктуру школьных лесничеств, но и повысить интерес молодёжи к вопросам сохранения природы и устойчивого использования лесных экосистем.

Как отметили в пресс-службе министерства, такие инициативы способствуют ранней профориентации учащихся, помогая им лучше понять важность экологической ответственности и перспективы работы в лесной отрасли.