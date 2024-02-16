- Внимание к материнству, детству, репродуктивному здоровью, ответственному родительству важно всегда. А 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, и вопросы поддержки семьи приобрели приоритетное значение и проявляются в самых разных формах работы. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на встрече с семьями, которая состоялась в январе в рамках открытия всероссийского семейного форума «Родные-любимые», сообщила, что принято решение о разработке в России стратегического документа по демографической и семейной политике до 2030 года. Этот документ разрабатывается с привлечением многодетных семей, с учетом их мнений и пожеланий, - отметила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

- Материнский капитал - центральная мера поддержки национального проекта «Демография». С 2007 года размер материнского капитала вырос более чем в три раза. С этого года его размер составляет 630380,78 рублей при рождении после 1 января 2020 первого ребенка в семье и 833024,74 рублей при рождении после этой даты второго ребенка или обоих детей. Программа постоянно развивается для удобства семей, сертификаты выдаются в проактивном формате и электронном виде на госуслугах. Социальный фонд обеспечивает выплату единого пособия для семей с детьми до 17 лет и других социальных выплат. Почти 99% родителей подают заявления на социальные выплаты через портал госуслуг, подчеркнул управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

По информации начальника Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллиной, Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по рождаемости - в республике зарегистрировано 9,2 рождения на тысячу населения. В Российской Федерации этот показатель меньше - 8,7. Также Татарстан - лидер в ПФО по количеству заключенных браков. Многие пары активно используют возможность подачи заявления в ЗАГС в электронном виде. Это удобно, к тому же можно заблаговременно выбрать дату регистрации. В этом году популярно 24-е число каждого месяца. Кстати, много заявок на 17 марта - день выборов Президента России. В этот день торжественные регистрации брака по желанию молодоженов будут проводиться на избирательных участках.

Открыта регистрация желающих заключить брак 30 августа - в День города и республики.

- Именно с началом реализации проекта «Демография» был дан старт беспрецедентному росту мер социальной поддержки семьи. Совсем недавно даже появилось понятие «детский бюджет». В консолидированном бюджете Татарстана каждый второй рубль идет на поддержку семей с детьми. В целом это 61 мера соцподдержки: шесть федеральных и 55 региональных. Вводятся новые меры поддержки, которые позволяют оперативно реагировать на возникающие проблемы, - подчеркнула заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан - начальник управления здравоохранения г. Казани Владимир Жаворонков напомнил, что здоровая семья начинается со здоровья родителей. Здоровые родители - здоровый ребенок. Поэтому необходимо заботиться о своем здоровье, в том числе и здоровье репродуктивном.

Необходимо регулярно проходить диспансеризацию. Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова начиная с марта прошлого года в республике реализуется проект «Промышленная диспансеризация». Медики сами приходят на предприятия для профосмотра сотрудников. В проекте было задействовано 61 медицинское учреждение, 113 тысяч человек (представители 681 предприятия) прошли необходимые обследования.

Обратите внимание!

В республике создан портал «Семья Татарстана», где можно ознакомиться с обширным планом разнообразных мероприятий, которые будут проводиться в республике, поделиться проблемами, получить оперативный отклик на свои вопросы.