Татарстан лидирует в майском медиарейтинге по реализации нацпроектов

По данным аналитического исследования организованного компанией «Медиалогия», Республика Татарстан заняла первое место среди российских регионов по освещению в СМИ реализации национальных проектов в мае 2025 года. Медиаиндекс региона составил 49,7 тысяч единиц, что почти на 12% превышает показатели ближайших преследователей – Московской области и Москвы.

Ключевыми факторами успеха стали несколько значимых инициатив. В образовательной сфере более 350 жителей республики уже подали заявки на участие в программе национального проекта «Кадры», при этом общий план обучения на 2025 год составляет свыше 5 тысяч специалистов.

Особое внимание привлек новый туристический маршрут «Объятия природы», представленный на международном форуме «Россия – Исламский мир». Этот проект, соответствующий требованиям халяль, ориентирован на привлечение туристов с Ближнего Востока.

В инфраструктурной сфере в юбилейный год Победы запланирован ремонт более 9,3 км дорог на улицах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Параллельно в регионе успешно реализуются программы поддержки женского предпринимательства – уже трудоустроено 300 женщин, еще 118 открыли собственное дело.