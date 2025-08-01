Татарстан лидирует в ПФО по числу работников с зарплатой от 1 млн рублей

Согласно последним данным Росстата, в Татарстане наблюдается значительный рост числа работников с ежемесячным доходом свыше 1 млн рублей. На апрель 2025 года таких сотрудников в республике насчитывается 777 человек — это в 2,2 раза больше, чем два года назад, и в 7,4 раза превышает показатели десятилетней давности, пишет «РБК Татарстан».

Среди высокооплачиваемых работников:

551 человек получает от 1 до 2 млн рублей;

95 татарстанцев — от 2 до 3 млн рублей;

131 сотрудник зарабатывает более 3 млн рублей в месяц.

При этом средний доход в последней категории превышает 8 млн рублей. В государственном секторе зарплаты топ-менеджеров составляют около 4,2 млн рублей, тогда как в частных компаниях — до 8,8 млн рублей.

Несмотря на рост числа высоких зарплат, менее 0,1% работников республики (из 821,3 тыс.) получают свыше 1 млн рублей. В то же время 11,1 тыс. татарстанцев зарабатывают меньше МРОТ (22,4 тыс. рублей).

Татарстан уверенно лидирует в Приволжском федеральном округе по количеству сотрудников с миллионными доходами, опережая Нижегородскую (468 человек), Самарскую (289) области, Башкортостан (243) и Пермский край (213).

Параллельно в республике зафиксирован рост среднемесячной зарплаты в апреле — 83,8 тыс. рублей (+19,4% к прошлому году). Реальные доходы населения увеличились на 7,9%.