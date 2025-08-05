Татарстан модернизирует светофорные системы в рамках нацпроекта

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Республика
5 августа 2025  17:59

К Международному дню светофора в Татарстане подвели итоги модернизации дорожной инфраструктуры. В Казани завершили установку автоматизированной системы управления движением (АСУДД) на 13 перекрестках, в Набережных Челнах обновляют 6 светофорных объектов.

Новые технологии позволяют регулировать режим работы светофоров в зависимости от загруженности дорог. Система включает интеллектуальные контроллеры и камеры видеонаблюдения, которые анализируют трафик в реальном времени.

В 2025 году в республике также планируют установить 7 новых светофоров. Два уже работают на дорогах у села Большая Атня и под Альметьевском. Еще пять появятся в Тукаевском, Черемшанском и Пестречинском районах.

Модернизация светофорных систем — важная часть нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение безопасности дорожного движения.

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