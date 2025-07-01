При Рустаме Минниханове Татарстан сыграл важную роль в развитии отношений России с исламскими странами еще до вступления РФ в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Об этом рассказал экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

По его словам, республика активно участвовала в переговорах с ОИС (ранее - Организация исламской конференции). Татарстанские делегации регулярно посещали Саудовскую Аравию, в том числе во время хаджа.

Бакланов отметил, что Татарстан привлекает исламские страны не только политически, но и экономически. Республика - лидер в сфере исламского (партнерского) банкинга в России. Именно здесь проходили первые эксперименты в этой области.

Особая роль принадлежит Раису РТ Рустаму Минниханову. Его уважают в арабском мире, а его переговоры с саудовскими делегациями, например, с принцем Турки аль-Файсалом, укрепляют доверие.

Сегодня Татарстан - важный «мост» между Россией и исламскими странами, а его опыт может стать примером для других регионов.