На территорию Татарстана может прийти мороз до -30 градусов

Главное управление МЧС по регионам предупредило татарстанцев о понижении температуры до -30 градусов. Пик похолодания прридется на время с 23 часов 22 декабря до 9 часов 23 декабря.

В это время не стоит выходить на улицу без особой надобности, либо, если необходимо выйти, многослойно одеваться.

Также водители должны воздержаться от быстрой езды, не совершать лишних маневров и резко не тормозить.

Ранее сообщалось, что резкое падение температуры в республике может произойти из-за ультраполярного вторжения, которое придет со стороны Карского моря.