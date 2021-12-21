В Казани на этой неделе температура упадет до -25 градусов из-за ультраполярного вторжения

В Казани на этой неделе столбик термометра покажет -25 градусов. Такое резкое похолодание связано с ультраполярным вторжением, которое нагрянет на город со стороны Карского моря. Об этом рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Среднесуточная норма температуры воздуха в Казани в третью декаду декабря в норме составляет порядка -9, -10 градусов. Сейчас идет волна тепла, а затем мы окажемся в тыловой части циклона, придет вторжение с Карского моря», – рассказал ИА «Татар-информ» Переведенцев.

Он также подчеркнул, что продолжительного похолодания не будет. Уже к концу недели температура придет в норму.

По словам профессора, резкое падение температуры сопряжено с перепадам давления, поэтому метеозависимые люди почувствуют это острее всех.

Ранее сообщалось, что во вторник, 21 декабря, будет облачно, с небольшими прояснениями. Также выпадет снег. В республику придет юго-западный умереннный ветер, а ночная температура может дойти до -7 градусов.