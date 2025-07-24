Татарстан направил 85 молодых лидеров на форум «iВолга»

С 24 по 29 июля делегация из 85 активных молодых людей будет представлять Татарстан на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга» в Самарской области. Участников отбирали из 489 заявок со всей республики через многоэтапный конкурс.

Перед отправкой на форум с молодежью встретились министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и федеральный инспектор Александр Окатьев.

«Татарстан традиционно показывает отличные результаты на «iВолге». Благодаря поддержке руководства республики у нашей молодежи есть все возможности для развития и реализации проектов», — отметил Садыков.

В этом году форум проходит в особом формате с акцентом на патриотическое воспитание в связи с 80-летием Победы. Участников ждет насыщенная программа по 7 направлениям — от науки до культуры, включая возможность получить грант до 1 млн рублей на социальные проекты.

Одна из участниц, Аделина Хатмуллина из Казани, представит проект медиалаборатории для молодых журналистов. «Для меня это шанс получить новые знания и вдохновение», — поделилась она.

Форум объединит 1400 молодых лидеров со всей России, создавая площадку для обмена опытом и новыми идеями.