Татарстан направит 452 млн рублей на ремонт дорожного покрытия

На портале госзакупок опубликованы тендеры на ремонт дорог на двух участках.

Первый проект предусматривает реконструкцию 6-километрового отрезка дороги Арск - граница Марий Эл - Иске Юрт в Арском районе. На эти работы из республиканского бюджета выделено 360 млн рублей. Подрядчику предстоит завершить все работы до ноября 2027 года.

Параллельно в Камско-Устьинском районе приступят к обновлению 1,7 км трассы Казань-Ульяновск-Камское Устье. Этот проект оценивается в 92 млн рублей и должен быть реализован к ноябрю 2025 года. Особое внимание уделят качеству нового дорожного покрытия, на которое установлен 8-летний гарантийный срок.

Оба контракта находятся в ведении ГКУ «Главтатдортранс».