Татарстан наращивает цифровизацию земельно-имущественных услуг

По данным Министерства земельных и имущественных отношений РТ, за январь-май 2025 года количество электронных обращений за госуслугами выросло на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Физические лица подали 78,6% от общего числа заявок (583), юридические – 21,4% (159).

Наибольшим спросом пользуются услуги по оформлению прав на земельные участки и приватизации жилья. Все 25 ведомственных услуг переведены в электронный формат в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», 12 из них доступны через федеральный портал госуслуг.

«Рост онлайн-обращений подтверждает, что цифровые сервисы становятся удобнее для граждан, – отметил замминистра Рустем Шамеев. – Особенно ценно, что пользователи теперь могут оставлять обратную связь, помогая совершенствовать услуги».

Ключевыми преимуществами электронного формата стали экономия времени, круглосуточная доступность и возможность получать услуги дистанционно. Ведомство продолжает работу по цифровой трансформации своих сервисов, ориентируясь на потребности жителей республики.