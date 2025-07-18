Татарстан наращивает экспорт зерна с жестким контролем качества

За шесть месяцев 2025 года республика отправила за рубеж свыше 30 тысяч тонн зерновых культур, при этом более 50% объема составила пшеница. Как сообщила руководитель инспекционного органа Светлана Белова, только в июне из Чистопольского района водным путем было экспортировано 4 тысячи тонн продовольственной пшеницы.

Каждая партия проходит тщательную проверку в лабораториях Федерального центра оценки безопасности. Специалисты тестируют зерно на соответствие международным стандартам, требованиям стран-импортеров и техническим регламентам Таможенного союза.

«Для экспортных поставок обязательно оформляется полный пакет документов, включая сертификаты безопасности и фитосанитарные заключения», – подчеркнула Белова. Последняя крупная партия, успешно прошедшая все проверки, была направлена в порт Кавказ Краснодарского края для дальнейшей отправки за границу.