Татарстан обеспечит жильем 450 детей-сирот до конца 2025 года

На заседании комитета Госсовета РТ по образованию и науке заместитель министра образования Рамиль Хайруллин сообщил о планах по обеспечению жильем детей-сирот. В текущем году планируется предоставить квартиры 450 воспитанникам детских домов, продолжая системную работу в этом направлении.

Как отметил Хайруллин, с 2013 года в республике создан эффективный механизм решения жилищного вопроса для этой категории граждан. За одиннадцать лет специализированный жилищный фонд получили 5346 человек, причем только в прошлом году квартиры предоставили 621 ребенку-сироте.

Параллельно ведется работа по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. В 2023 году 660 детей обрели новые семьи: 31 ребенок был усыновлен, 104 – направлены в приемные семьи, а 525 – взяты под опеку. Эти меры реализуются в рамках государственной политики поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.