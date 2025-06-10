Татарстан отмечен наградой за реставрацию мечети Марджани

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Республика
10 июня 2025  11:50

На VIII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие» в Рязани Татарстан удостоился главной награды — Гран-при, а также бронзового диплома за выдающиеся достижения в сохранении культурного наследия. Высокую оценку получил проект реставрации и приспособления к современным условиям мечети Марджани — объекта культурного наследия федерального значения, построенного в 1770 году.

Проект, разработанный специалистами ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана», впечатлил жюри применением уникальных методик восстановления исторического облика здания. Особое внимание было уделено реставрации сложных архитектурных элементов: лепнины, металлических конструкций и витражей. Работы велись под контролем Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Как отметил эксперт Иван Гущин, успех татарстанских реставраторов демонстрирует эффективность инновационных подходов к сохранению памятников архитектуры. Сегодня мечеть Марджани не только восстановила свой исторический облик, но и превратилась в важный духовный и просветительский центр региона.

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