Татарстан на новогодние праздники ожидает такой же поток туристов, как в 2020 году

На новогодние праздники в отелях Татарстана уже забронировали 90% номеров. Об этом сегодня на форуме «Ориентиры будущего» заявил председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы ожидаем такой поток, как в 2020 году. Все готовят новогодние программы. По статистике бронирования 90% процентов номерного фонда занято», — сказал Иванов.

Так, по словам председателя, на повышение интереса к поездкам в Татарстан, в том числе, повлиял запуск туристических чартерных рейсов из Москвы в Казань.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в новогодние каникулы для москвичей и казанцев стартуют чартерные программы, которые изменили формат путешествий по России.