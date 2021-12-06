 Татарстан на новогодние праздники ожидает такой же поток туристов, как в 2020 году
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Татарстан на новогодние праздники ожидает такой же поток туристов, как в 2020 году

Несмотря на антиковидные ограничения, в республике занято уже 90% номерного фонда.

Город
6 декабря 2021  15:54
Автор:
Карина Кострулева

На новогодние праздники в отелях Татарстана уже забронировали 90% номеров. Об этом сегодня на форуме «Ориентиры будущего» заявил председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Мы ожидаем такой поток, как в 2020 году. Все готовят новогодние программы. По статистике бронирования 90% процентов номерного фонда занято», — сказал Иванов.

Так, по словам председателя, на повышение интереса к поездкам в Татарстан, в том числе, повлиял запуск туристических чартерных рейсов из Москвы в Казань. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в новогодние каникулы для москвичей и казанцев стартуют чартерные программы, которые изменили формат путешествий по России.

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