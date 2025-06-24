Татарстан первым протестирует новый государственный мессенджер

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Республика
24 июня 2025  18:37

Республика Татарстан выбрана пилотным регионом для апробации национального мессенджера, разработка которого ведется по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

Как отметил министр, выбор региона обусловлен лидирующими позициями Татарстана в рейтинге цифровизации. «Накопленный опыт и развитая инфраструктура позволяют нам качественно тестировать новые цифровые решения», – подчеркнул Хайруллин.

В первоочередные функции мессенджера войдут:

  • доступ к услугам цифрового МФЦ
  • запись на прием к врачу
  • оплата жилищно-коммунальных услуг
  • переводы через систему быстрых платежей

Особенностью разработки станет полная интеграция с порталом Госуслуг, что позволит пользователям получать официальные документы и справки непосредственно в чате с использованием электронной подписи.

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Новости
Татарстан первым протестирует новый государственный мессенджер
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